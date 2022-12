Soirée calamiteuse pour Wout Faes, auteur d’un doublé… contre son camp à Liverpool !

Wout Faes se souviendra longtemps de son déplacement à Anfield Road entre les fêtes. Titulaire en défense centrale pour le compte de Leicester, l’ancien anderlechtois a inscrit deux buts contre son camp. A la 38e, il négocie mal un centre de Trent Alexander-Arnold. Le ballon lobe le gardien Dany Ward. Quelques minutes plus tard, il joue de malchance en étant au rebond d’un tir de Darwin Nuñez qui avait heurté le poteau. Tout avait pourtant bien commencé pour Leicester qui menait rapidement au score dans ce match via l’entremise de Dewsbury-Hall. Tim Castagne était également titulaire, au contraire de Youri Tielemans et Dennis Praet, sur le banc.