Soirée avec The Magician au Reflektor à Liège le vendredi 7 octobre – Tipik vous y invite.

C’est avec un soupçon de mystère et d’émerveillement que The Magician s’est imposé comme l’un des noms les plus célèbres de la house music moderne au cours de la dernière décennie. En tant que fondateur de l’emblématique groupe électro-pop Airplane, il a contribué à la confluence de l’accessibilité et de la progression au sein du genre, atterrissant en 2010 pour tracer sa propre voie. Les premières sorties, sur le label français Kitsuné, ont suivi avec, en figure de proue, son remix multi-platine de "I Follow Rivers" de Lykke Li. Un tel élan lui a valu le co-signe de Parlophone/Warner Records et une série des dix meilleurs succès à travers le monde.

2020 a marqué un tournant plus personnel pour les fans de The Magician alors qu’il a décidé de mettre en avant son propre label, POTION Records, inauguré par son EP "Renaissance" et deux titres en mai. La philosophie de POTION est simple : défendre les sons qu’il aime selon ses propres termes, sans jamais se contenter de la norme et toujours avec une touche de magie.

Mis à part les productions, c’est sur la piste de danse que l’esprit de The Magician s’est vraiment fait sentir et entendre. Sa carrière l’a emmené à travers le monde, apportant surprise et une touche mystique à des foules à guichets fermés dans certains des clubs et festivals préférés de la musique de danse, notamment Coachella, Primavera Sound Festival, Hideout Croatia, EDC Las Vegas, Warung au Brésil. , Printworks London, Trouw à Amsterdam, Zouk à Singapour et bien d’autres. Le drapeau POTION a également parcouru de nombreuses raves, organisant des takeovers uniques à l’Avant Gardner de Brooklyn, Tomorrowland, Hideout en Croatie, Nitsa à Barcelone, Showcase à Paris, Electric Brixton à Londres, Nitsa à Barcelone, Showcase à Paris, Exchange à LA, Sala à Mexico, Melkweg à Amsterdam et Miami Music Week.

Au cours de la dernière décennie, la série de compilation Magic Tapes de The Magician retrace certains des moments les plus précieux de la vie pour les fans du monde entier. Des deep disco cuts pour accompagner un premier baiser, des airs house sensuels pour réparer un cœur brisé, et bien sûr des hymnes de danse de fin de soirée qui guident la fête jusqu’en after et au-delà avec style. Aujourd’hui, The Magician a atteint la 100e édition de sa célèbre série, The Magic Tape 100, un album de célébration sorti le 27 janvier sur son label, POTION Records.

Avec un casting comportant certaines des stars les plus brillantes de la musique dance et l’anticipation de ses dévots, The Magician s’est doucement dirigé vers la sortie de son Magic Tape 100.

Après des sorties plus récentes telles que son duo "Life" avec le producteur d’avant-pop Wuh Oh ainsi que son nouvel hymne dance "Hippies", ceux qui font partie de l’histoire depuis des années et les nouvelles recrues peuvent entrer dans une année plus pleine d’espoir et fortuite avec l’aide de l’une des figures les plus magnanimes du genre.