Soirée avec Selah Sue au Manège Fonck à Liège le mercredi 12 octobre – Tipik vous y invite.

Selah Sue commence sa carrière en 2008. Son premier EP sort en 2008, sous le titre Black Part Love et contient cinq titres. Son premier album sort en 2011 (il se vend à 300 000 exemplaires puis est certifié double disque de platine en France et disque de platine en Pologne) ; il est composé de singles à succès : Raggamuffin, Crazy Vibes et This World. Son deuxième album, Reason, sort en 2015, et reçoit l’année suivante un disque de certification or de l’independent Music Companies Association, indiquant des ventes d’au moins 75 000 exemplaires dans toute l’Europe. Étudions avec amour son dernier disque, "Persona".