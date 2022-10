Soirée avec Alex Lucas au Reflektor à Liège le samedi 22 octobre – Tipik vous y invite.

Alex Lucas dévoile son premier EP “Basement Stories” au grand public. Après avoir collaboré avec Alex Germys, Todiefor, Caballero & JeanJass, le jeune prodige sort son premier projet solo totalement écrit, composé, produit et enregistré dans son home studio. Il présente à travers 6 titres son style musical unique bercé par diverses influences pop, hip-hop, soul et funk. Outre les titres déjà diffusés “Eyes off You” et “Money", cet EP vous réserve d’autres surprises, tels que deux featurings avec les artistes belges Konoba et Absolem. Sincère et puissant, “Basement Stories”, en référence au premier studio d’enregistrement aménagé dans le sous-sol de chez ses parents, vous fera voyager dans son univers coloré et unique.