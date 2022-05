Soirée archéologie et découverte avec Cléopâtre et la cité rose de Petra

Autrefois, plus de 20.000 personnes vivaient au sein de ces édifices somptueux... Pétra était une ville riche et prospère, capitale du royaume des Nabatéens. Et pourtant, elle se trouve au cœur d'une région très inhospitalière... Ici, il n'y a pas un arbre à l'horizon pour construire des échafaudages et la pluie tombe à peine quelques semaines par an... Le sable et le vent rongent la pierre inlassablement... Et de violents séismes font trembler la terre à intervalles réguliers. Mêlant images de synthèse et découverte des vestiges de la ville, ce documentaire vous offrira une immersion au cœur de l'histoire de la construction de cette cité unique au monde.