Soins infirmiers : "On nous demande de faire fonctionner le système de santé avec des emplâtres et des rustines"

Selon Dan Lecocq, "c’est à moyen et à long terme qu’il faut réfléchir, mais nous sommes face à une inertie du politique qui est impressionnante. Depuis un plan d’attractivité et de rétention de 2010, tout a été détricoté, affaibli, l’effort s’est réduit à néant alors qu’il aurait dû être poursuivi et intensifié". Les primes annoncées par le gouvernement suite à la crise du coronavirus "n’entrent pas en compte pour le calcul de la pension, c’est du one shot, ce sont avec des emplâtres et des rustines qu’on nous demande de continuer à faire fonctionner le système de santé".

Il faut plus d’infirmières qualifiées, investir dans le domaine de la formation et dans l’attractivité. Et le personnel infirmier devrait avoir sa place dans les structures de gouvernance des hôpitaux, "il ne faut pas le considérer comme des professionnels de seconde zone", dit encore Dan Lecocq.

Il conclut en soulignant qu'on est au bout de la logique de l’approche productiviste du système de soins de santé où on demande, depuis la fin des années 1980, toujours aux gens de travailler davantage et plus vite.