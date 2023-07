Soins dentaires : les cabinets de groupes privés se multiplient

Cela ne vous aura pas échappé, surtout si vous vivez en ville. Les petites cliniques dentaires poussent comme des champignons dans certains quartiers. Le cabinet de notre enfance, celui d'un dentiste unique qui reçoit chez lui - avec éventuellement son assistant- est en voie de raréfaction. Aujourd'hui, se multiplient les cabinets où reçoivent plusieurs professionnels.

Souvent, il s'agit de simples associations ou collaborations de dentistes qui se regroupent afin de partager les coûts d'investissement du mobilier et des machines de plus en plus technologiques et coûteuses, et les frais de fonctionnement. Mais récemment sont apparues aussi des cliniques dentaires d'un nouveau genre et que des observateurs extérieurs scrutent avec attention: les cabinets qui appartiennent non plus à des dentistes, mais bien à des groupes privés extérieurs.

Ces sociétés privées ont fait leur apparition en Belgique il y a environ une dizaine d'années. "Elles sont arrivées principalement de Hollande et de France. Puis ça a très vite suivi en Flandre. Et aujourd'hui, le phénomène s'aperçoit aussi en Belgique Francophone", résume Frederic Bettens, responsable de la commission chargée des questions professionnelles au sein de la Société de Médecine Dentaire, l'association dentaire belge francophone.

Toutes les spécialités au même endroit

"Ce sont des sociétés à but lucratif, presque des fonds d'investissement, qui rachètent des cabinets dentaires parce que n'importe qui peut ouvrir un cabinet dentaire, il ne faut pas forcément être dentiste. Ces sociétés s'engagent à fournir tout le matériel et à prendre en charge la gestion du cabinet. Le dentiste devient soit salarié, soit travaille sur le modèle de la rétrocession d'honoraires".