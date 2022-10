Soins dentaires : le passage chez le dentiste gratuit jusqu’à 19 ans pour tous les Belges

Jackpot ! Les Belges viennent de gagner une année de soins gratuits chez le dentiste. Les consultations chez le dentiste seront gratuites jusqu’à l’âge de 19 ans inclus, et non plus jusqu'à 18 ans. L’objectif est clair : pousser les jeunes à aller chez le dentiste.

Car de nombreux dentistes le remarquent, après 18 ans, les jeunes ont tendance à déserter leurs cabinets. "Passé 18 ans, qui passerait maintenant à 19 ans, le patient reçoit la facture, paye, et puis se fait rembourser par la mutuelle. Donc il y a le côté financier qui fait qu’on voit les sous qui passent. Et donc on a un décrochage à 19 ans parce que c’est le patient qui sort les sous", remarque Laura Van Nieuwenborgh, pédodontiste. Dans la clinique dentaire où elle exerce, un patient sur cinq déserte les fauteuils dentaires après son 18e anniversaire.

Pour éviter des gros problèmes de dents et de bouche, les dentistes sensibilisent au brossage de dents et à l’alimentation. Ils conseillent aussi les jeunes de venir les voir une fois par an.