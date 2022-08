Soins de santé : six médecins généralistes francophones sur dix refusent de nouveaux patients

Six généralistes francophones sur dix (61%) ne prennent plus de nouveaux patients, ressort-il jeudi d'une enquête menée en ligne par l'hebdomadaire Medi-Sphere auprès de 366 médecins. En région de Bruxelles-Capitale, 51% des généralistes refusent des nouveaux-venus, un chiffre comparable à celui de la Flandre, tandis qu'en Wallonie 57% ont décidé de s'en tenir à leur patientèle actuelle.

Dans le sud du pays, 70% des répondantes disent refuser d'augmenter leur activité, contre 46% des hommes. En région de Bruxelles-Capitale, 53% des femmes et 49% des hommes disent non aux nouveaux-venus, détaille l'étude.

Près de six médecins généralistes sur dix (57%) âgés de 36 à 45 ans compris et exerçant dans la capitale mettent un stop à l'extension de leur activité. C'est plus que chez leurs confrères et consœurs de 46 à 55 ans compris, qui sont quand même 44% à le faire, tandis que 40% des 26-35 ans le font déjà.