Soins de la peau : quelle eau thermale est faite pour vous ?

Pour prendre soin de son visage, une bonne option naturelle est l’eau thermale qui permet d’apaiser la peau. Dans le 8/9, David Jeanmotte vous propose une gamme d’eaux avec différentes propriétés et vous explique les usages possibles.

Avène : c’est une eau spéciale pour les peaux sensibles. Elle est anti-irritante, notamment grâce au silicium qu’elle contient.

Uriage : cette eau thermale contient de nombreux sels minéraux et des oligo-éléments à l’intérieur, comme du magnésium et du calcium. Ces composantes vont permettre d’hydrater votre peau jusqu’à 32% fois plus que les autres.

Vichy : elle est très fortifiante avec ses 15 sels minéraux et 13 oligo-éléments à l’intérieur. L’eau de Vichy est décongestionnante et donne un film protecteur au visage.

La Roche-Posay : c’est une eau recommandée contre les rougeurs. Antioxydante grâce au sélénium qu’elle contient, elle peut s’utiliser après le soleil ou un traitement dermatologique.

Evian : elle peut tout à fait servir pour un usage quotidien car elle contient peu de sels minéraux et un pH neutre.

Bioderma : cette brume à indice 30 peut servir d’anti-soleil et hydrate bien la peau.

Jonzac : la plus régénérante parce qu’elle a une teneur en minéraux adaptée aux peaux les plus sensibles et aux rougeurs.

Le spray cellulaire : sorte d’eau 2.0, elle rend l’épiderme plus frais et donne un teint plus lumineux.

Il est déconseillé d’utiliser une eau thermale avec de l’alcool à l’intérieur, car elle cause une dépigmentation de la peau si elle est en contact avec le soleil.