Soin Icoone : on teste le soin raffermissant qu’on commence à voir en Belgique

Ce qu’on en retient

Pendant le massage, l’esthéticienne est très à l’écoute, elle demande plusieurs fois si la force utilisée convient (qu’elle soit trop forte ou pas assez). On nous annonce le soin comme indolore mais il n’est pas non plus insensible (vous pouvez demander de diminuer la force si elle ne convient pas). Elle nous explique également que ce n’est pas un remède miracle (on n’a rien sans rien), il faut coupler le soin avec une bonne alimentation et du sport (eh oui…). D’ailleurs, elle conseille de programmer sa séance de sport le lendemain de la séance pour maximiser les effets.

Il faut également beaucoup boire après le soin (plus que d’habitude, même si vous buvez beaucoup), au risque d’avoir mal de tête. Je ne suis pas quelqu’un de têtu (c’est faux) mais comme je bois beaucoup, je n’ai pas fait plus d’effort que d’habitude. Ce que j’ai regretté car j’ai effectivement eu mal de tête… donc écoutez la dame et buvez.

On nous promet un effet dès la première séance et là-dessus, je dois dire que c’est vrai. J’ai été assez positivement surprise par l’effet diminué de la peau d’orange mais, comme on m’avait prévenu, ça ne reste pas si l’on ne maintient pas les séances. Et effectivement, quelques jours plus tard (malgré ma séance de sport – quel effort !), l’effet a diminué jusqu’à disparaître. L’esthéticienne conseille une dizaine de séances au rythme d’une par semaine pour avoir un effet long terme (que l’on doit ensuite maintenir avec une séance par mois).

Et niveau prix, on n’est pas sur un soin impayable mais si l’on veut faire l’ensemble de la "thérapie" comme il faut, ça n’est pas gratuit. En fonction des salons (chacun peut adapter son prix avec un minimum), vous paierez entre 80 et 100 euros la séance, avec possibilité de package.

Pour celles et ceux qui peuvent se le permettre, allez-y (et dites-nous si au bout de 10 séances, l’effet se maintient).