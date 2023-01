Soin cutané : comment réduire l’apparence des pores dilatés ?

Masque à l’argile

Une à deux fois par semaine, on applique un masque à l’argile qui aide à éliminer l’excès de sébum en l’absorbant. Cela permet d’éviter que les pores ne s’obstruent et les rendre ainsi moins visibles. On ne fait pas le masque le même jour que l’exfoliation car cela peut provoquer des irritations.

SPF

On termine toujours en appliquant une crème solaire à indice élevé, même en hiver. En effet, les rayons UV et la pollution libèrent des radicaux libres qui abiment la peau et provoquent une perte de collagène et l’élastine. La peau devient alors plus terne, elle perd en élasticité et les pores s’élargissent.

