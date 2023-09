Soigneur animalier : une irrésistible vocation pour l’émerveillement permanent

La mission consiste à veiller au bien-être des différentes espèces : la préparation d’une nourriture adaptée, la distribution des repas à des horaires précis, la gestion des stocks de médicaments, l’aide vétérinaire lorsque l’état de santé de l’animal le nécessite, mais aussi – et c’est une grosse partie du boulot le nettoyage et l’aménagement des enclos en respectant les règles d’hygiène et de sécurité : " On pense qu’on passe beaucoup de temps à nourrir ou observer mais, en réalité, souvent, on nettoie " – explique Valérian. C’est la raison pour laquelle c’est un métier très physique. On transporte parfois des lourdes charges. On ratisse beaucoup, on entretient les locaux, on effectue le curage des boxes. Enfin, on travaille dehors en toutes saisons, dans le froid ou la chaleur, sous la pluie ou la neige. L’environnement est parfois bruyant, parfois odorant. Il faut un mental fort ". A bon entendeur salut.