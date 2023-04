Soigneur à Roubaix, deuxième sur la Flèche : Ben Healy le couteau irlandais de chez EF

Si Dorian Godon s’est imposé sur la Flèche brabançonne ce mercredi, c’est surtout son dauphin qui s’est fait connaître du grand public. Petit format au style atypique, Ben Healy n’a pas ménagé ses efforts pour s’offrir un premier podium sur une classique. Une abnégation peut-être forgée le long des routes vers le vélodrome de Roubaix dimanche dernier.

Pas sélectionné par l’équipe EF Education-EasyPost pour l’Enfer du Nord, l’Irlandais s’est mué soigneur le temps d’un jour. L’occasion notamment pour lui de se tester au ravitaillement et à l’exercice compliqué du passage de bidons. Avec plus ou moins d’aisance comme on peut le voir sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de son équipe. Il n’en reste pas moins que le coureur de 22 ans a fait preuve d’humilité en passant de l’autre côté de la fonction le temps d’une journée. Le voilà donc récompensé quelques jours plus tard. Et pas sûr que son équipe le mettra à la distribution de barres vitaminées sur l’Amstel Gold Race dimanche.