Soigner un animal au Sénégal, faire du bien au genre humain…

Awa Sene Sarr est née à Dakar, une ville cosmopolite et vibrante du Sénégal, connue pour sa riche histoire et sa diversité culturelle. Elle nous rappelle que Dakar est une ville qui s'étend sur la presqu'île du Cap-Vert, marquée par des lieux emblématiques comme l'île de Gorée et l'île de Ngor. Ses origines familiales la rattachent également au Gandiol et à Palmarin, dans les îles du Saloum, des régions sénégalaises aux caractéristiques bien distinctes.

Cependant, Awa Sene Sarr a également un lien profond avec la Belgique, où elle réside actuellement. Elle est une comédienne accomplie, formée à l'Institut National des Arts de Dakar, et a suivi de nombreuses formations pour affiner son art. Bruxelles est devenue sa nouvelle maison, une ville qu'elle décrit avec affection. Pour elle, Bruxelles incarne la simplicité, l'humanité et la diversité culturelle, avec ses multiples langues et sa personnalité unique.