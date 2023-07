Soigner les coraux de Floride, l'autre thérapie de vétérans américains

Ces microfragments de corail ont tous le même génotype particulièrement résistant et sont plantés sur une surface réduite. En grandissant, leurs tissus s'entremêlent pour former une colonie capable de grandir 40 fois plus vite que d'ordinaire.

"En trois ans, nous aurons des coraux aussi grands que s'ils avaient 50 ans."

"Ils seront ensuite capables de se reproduire par eux-mêmes", assure Michael Crosby.

"C'est une bénédiction d'avoir l'opportunité d'aider ces gars à reconstituer le récif", se réjouit Billy Costello. Et même si sa prothèse, qu'il compare à une enclume, rend ses mouvements plus compliqués sous l'eau, il a vraiment pris du plaisir.

"C'est super pour le corps et l'esprit. Surtout de côtoyer un groupe de vétérans qui ont vécu des situations très similaires et ont déjoué les pronostics en guérissant de façon si positive", dit-il. "C'est contagieux et nous nous unissons pour faire ces choses et montrer qu'on a beau être blessés, on n'est pas vaincus."