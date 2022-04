Soigner le cerveau avec des micro-robots, le voyage fantastique d'une startup californienne.

Grâce à ces premiers résultats prometteurs, la startup a déjà obtenu l'autorisation de l'agence américaine des médicaments (FDA) d'expérimenter sa méthode pour les patients souffrant du syndrome de Dandy Walker mais aussi de gliome malin, une tumeur cancéreuse du cerveau considérée comme incurable.

Le micro-robot sera équipé d'un réceptacle renfermant un traitement anti-cancéreux et cheminera jusqu'à la tumeur pour y déposer sa charge médicamenteuse.

Une "frappe chirurgicale" là où les techniques actuellement disponibles se contentent de bombarder le corps tout entier, avec une perte d'efficacité et de nombreux effets indésirables, explique M. Shpigelmacher. "Et comme nous sommes un robot, nous pouvons boucler la boucle et effectuer des mesures, prélever des échantillons de tissus", s'enthousiasme le patron de Bionaut Labs, qui compte une trentaine d'employés et continue à recruter.

Bionaut Labs est déjà en discussions avec des partenaires pour le traitement d'autres maladies touchant le cerveau, comme Parkinson, l'épilepsie ou les AVC.

"A ma connaissance, nous sommes la première tentative commerciale de concevoir" un tel produit "mais je ne pense pas que nous resterons seuls", dit Michael Shpigelmacher car la recherche académique est très active avec "une quinzaine d'équipes" travaillant sur le sujet actuellement.