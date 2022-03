Soigner le cœur par radiothérapie anticancer ?

L’histoire d’un patient traité au Canada a montré tout l’intérêt de cette association. M. Saad souffrait d’arythmies cardiaques fréquentes : son cœur subissait d’importants soubresauts plusieurs fois par heure. Au-delà de l’inconfort ressenti, il risquait d’en mourir à plus ou moins court terme.

Comment expliquer des arythmies si fréquentes ? Elles peuvent être dues à une maladie coronarienne qui engendre des cicatrices à la surface du cœur. Or, le cœur est une pompe qui est alimentée par des nerfs, et donc par de l’électricité. Et ces cicatrices empêchent l’électricité de bien y circuler.

Dans le cas de M. Saad, les traitements classiques (médicaments, défibrillateur) ne suffisaient plus à contrôler le fonctionnement du cœur, la seule solution était donc une greffe. Mais l’attente est longue et il s’agit d’une opération extrêmement lourde...