Soigné, élégant et sexy, l'homme renoue avec une garde-robe (plus) sophistiquée.

Alors que la pandémie a transformé la garde-robe de l'homme, reléguant chemise, costume et cravate au second plan au profit de vêtements plus confortables, les hommes renouent désormais avec un dressing plus élégant. Le costume fait son grand retour, comme on l'a vu sur les podiums milanais et parisiens, mais se défait de son esthétique formelle pour embrasser des coupes et des matières plus décontractées ainsi qu'une allure plus nonchalante. Une tendance forte qui s'imposera tout au long de l'année 2023.

Les hommes jettent leur dévolu sur des pièces travaillées, élégantes pour une allure soignée.

La preuve avec le cachemire, qui fait l'unanimité aux yeux de la gent masculine. Stylight fait état d'un intérêt de recherche en hausse de plus de 1000% sur ses plateformes internationales pour la fibre animale en janvier par rapport à la même période un mois plus tôt.

Côté pièces, on peut noter le retour de vêtements et accessoires à mi-chemin entre chic et confort, à l'image des chaussures bateau (+240%), des pulls à torsades (+22%), des trenchs XXL (+8%) et de créations très marquées comme les bombers (+20%).