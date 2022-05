Soho Francotte, remplacer le cuir des sacs par des feuilles d’ananas

À 36 ans, Soho a déjà vécu une vie bien mouvementée et comme beaucoup de monde, c’est la pandémie qui a tout bouleversé, surtout pour elle en tant que musicienne à temps plein. Durant approximativement deux ans, le monde de l’art s’est arrêté et son groupe, Coffee or Not n’a pas fait exception : les tournées étant annulées, les activités étaient mises en pause. " Je n’ai pas touché un seul instrument durant cette période. Il n’était pas temps pour moi de clore un chapitre mais plutôt de prendre une grande respiration. Maintenant, on s’est remis à faire de la musique mais on n’a pas encore de tournée prévue. On s’y remet petit à petit parce que ça nous manquait ".

Soho devait donc se renouveler mais tenait absolument à conserver sa créativité. Ce sont les débuts de Lubay (/lubaj/). " Je suis quelqu’un qui se pose pas mal de questions mais j’ai jamais envie que ça me bloque. J’ai beaucoup réfléchi et après avoir analysé la situation, j’ai pris un bol d’air et je me suis lancée. J’ai dû accepter que je ne pouvais pas tout contrôler et que les choses viendront une fois le projet lancé". En 2021, un crowdfunding est commencé et six mois plus tard, la maroquinerie végétale écoresponsable devient concrète.