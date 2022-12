Sofyan Amrabat : la hargne incarnée, le pare-choc idéal de l’équipe marocaine

Mardi, le Maroc a sorti l’Espagne en huitième de finale de la Coupe du monde 2022 de football. Les Marocains ont pli, sans jamais rompre, et ont asséné le coup de grâce aux Espagnols pendant la séance de tirs au but.

Sofyan Amrabat, médian de 26 ans, représente à merveille la rage, la hargne positive qui habite cette formation coachée depuis quelques mois seulement par l’énergique et le rassembleur Walid Regragui. Exemplaire face aux Diables Rouges notamment (11 kilomètres parcourus, le total le plus élevé dans ce match), le milieu récupérateur a remis le couvert. Amrabat face à l’Espagne, c’est 52 ballons touchés, 32 passes tentées dont 25 réussies. C’est aussi 7 duels gagnés (sur 8 disputés), 9 ballons récupérés et 4 taclés réussis (sur 4 tentés). Le profil dont chaque entraineur rêve pour son équipe.