Soft Cell ressort son dernier album avec de nombreux inédits

Soft Cell a annoncé la sortie de deux versions augmentées de son album *Happiness Not Included, sorti en 2022 et qui a connu un grand succès.

*Happiness Now Extended proposera des versions plus longues des 12 titres de la version originale, tandis que *Happiness Now Completed' ajoutera 10 chansons inédites issues des mêmes sessions d’enregistrement, écrites par les membres Marc Almond et Dave Ball. Ce dernier contient également des reprises de Giorgio Moroder, X-Ray Spex et Fad Gadget.

Les deux versions sortiront le 28 juillet via BMG. Vous pouvez les précommander ici.