Alors que Soft Cell est resté quelque peu dans l’ombre ces dernières années, les Pet Shop Boys ont sorti un single "Cricket Wife" en 2021 et seront en tournée avec New Order en Amérique du Nord cette année.

Soft Cell n’avait plus sorti d’album original depuis 2002 avec Cruelty Without Beauty et, selon le NME, les fans ne s’attendaient pas non plus à des nouveautés étant donné que le groupe avait annoncé que son concert de 2018 à l’O2 de Londres était le dernier. Il avait néanmoins partagé en août 2018 un nouveau titre, "Northern Lights".

Dave Ball avait ensuite expliqué au magazine Daily Star : "Avant le concert en 2018, Marc [Almond] et moi ne nous étions plus revus depuis 15 ans. Et pendant ces années, nos sonorités ont évolué. Les nouveaux morceaux sont toujours accrocheurs, mais aussi plus matures."