Sofiane Pamart : pourquoi est-il devenu l'un des pianistes les plus streamés au monde ?

Sofiane Pamart, 31 ans, est originaire du nord de la France. Il est entré au Conservatoire de Lille en piano avant de se tourner vers... le hip-hop.

Il a collaboré avec plusieurs rappeurs connus dont Vald. Mais l'univers du pianiste est très éclectique puisqu'il vénère Frédéric Chopin, Maurice Ravel ou Claude Debussy.

Pour Bruno Tummers, depuis son 1er album en solo, paru en 2019, le public s'emballe pour son œuvre, grâce notamment à un look bien marqué qui lui confère une identité visuelle forte et un amour inconditionnel envers le rap. Première conséquence de cette popularité croissante, il est l'un des pianistes "les plus streamés au monde".

Les gens se précipitent à ses concerts et il sera d'ailleurs le premier pianiste à remplir l'AccorHotels Arena, ex Paris-Bercy.

Il passera également par Bruxelles, à l'Ancienne Belgique les 4 et 5 juillet. Là aussi Sofiane Pamart trouve les collaborations adéquates pour élargir son public : le dernier album d'Arno en piano-voix, c'est le pianiste français de 31 ans qui s'occupe de la musique.