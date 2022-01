Sofiane Pamart, le pianiste dont la carrière solo explose : "J’aime composer dans tous les styles"

Sofiane Pamart se révèle d’abord pour avoir joué pour d’autres artistes dont beaucoup de rappeurs. Mais sa carrière solo décolle depuis son concert au Montreux Jazz Festival. Il était tête d’affiche et a mesuré l’ampleur de sa notoriété.

"J’ai été reçu là-bas de manière complètement folle. J’arrive dans ma suite il y a le ministre qui vient me rencontrer, je reçois un journal et je suis sur la première de couverture. À ce moment j’ai rencontré mon public que je n’ai pas pu voir pendant le covid. Je me suis rendu compte que juste avec un piano, il se passait quelque chose d’incroyable avec ce public" se souvient-il. "Il connaissait par cœur chaque note de mes morceaux. C’était mon premier vrai concert en solo. À partir de ce moment, c’est la carrière solo qui a pris le dessus".

Le musicien ne boude pas son plaisir évidemment. Ce triomphe, il en avait fait son rêve. "Depuis tout petit, je me suis construit en me disant : 'Je veux être le roi des pianistes, c’est mon objectif'. C’est à force de me le répéter que j’ai réussi à me mettre en transe pour travailler plus, être endurant, fournir plus d’efforts et rendre ces rêves les plus réels possible".

S’il fallait encore un exemple du rêve de Sofiane qui devient réalité : il s’est récemment illustré dans un live éblouissant en Laponie, au milieu des aurores boréales.