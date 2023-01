Sofiane Chalal nous dévoile sa part d'ombre dans son nouveau spectacle

Le parcours des danseurs Hip Hop est souvent atypique puisque l'envie de chacun est la recherche de la nouveauté mais aussi le surpassement de soi-même.

Sofiane Chalal fait partie de ces danseurs qui ont su se faire un nom de par sa présence dans de très nombreux événements mais aussi sa personnalité hors du commun. Sofiane a débuté dans le monde de la danse très tôt trouvant dans la culture Hip Hop et dans ce mouvement un sens à sa passion.

Professeur de danse, participant des concours les plus côtés dans le milieu (finaliste Juste Debout 2008, vainqueur Red Bull Dance Your Style 2018, Paris Dance Delight 2010, World Of Dance Los Angeles 2015), élève assidu des plus grands, Sofiane a sans doute fait le tour de la question pouvant ainsi se permettre de passer à une étape "supérieure", le spectacle proprement dit !

Mon physique est la pièce maîtresse de mon parcours

Dans son spectacle, sur scène, un corps hors norme défie les codes de la danse et les lois de la physique. Sofiane explique : " On me rencontre deux fois, comme si mon corps prenait toute la place, même la mienne. "

Son premier spectacle en tant que chorégraphe, "Ma part d’ombre", met en avant des sujets parfois très personnels mais aussi très universels. Sofiane n'a pas hésité à mélanger la danse au cinéma en passant par le stand up.

Le spectateur pourra découvrir la question de la différence physique, le regard des gens ou celui qu’on porte sur soi-même. En plus de la Danse qui donne le tempo tout au long de la pièce, le texte est également très présent donnant cette perspective 360 à la performance.

Sofiane a longtemps évolué au sein du Collectif "SECTEUR 7" reconnu particulièrement dans le nord de la France (Les Hauts-de-France) pour son travail assidu sur le terrain et aujourd'hui il met également en avant sa compagnie "CHAABANE".

Bien que la pièce soit produite et écrite par l'acteur lui-même, de nombreuses personnes se sont alliées à Sofiane pour peaufiner son travail tels que Bilel ALLEM (Passionné depuis toujours par le dessin), Pierre NOUVEL ou Matthieu CALMELET.

Nous aurons la chance de voir passer Sofiane Chalal et sa pièce "Ma Part d'Ombre" par Bruxelles puisqu'il sera sur la scène des Halles de Schaerbeek les 13 & 14 Janvier 2022. Tu trouveras plus d'informations et la possibilité de prendre des tickets en cliquant ICI

Sofiane a bien l'intention de nous en mettre bien la face et ne s'arrêtera certainement pas ici prenant déjà de plein fouet la vague positive autour de ce 1e spectacle.

Follow @sofiane_chalal_ (Instagram) & Sofiane Chalal (Facebook)