Sofiane Boufal enrhume Marcos Llorente avec une double feinte de corps géniale

Marcos Llorente se souviendra longtemps de ce huitième de Coupe du monde Maroc - Espagne. L'arrière droit espagnol a en effet eu fort à faire face à son opposant direct Sofiane Boufal. L'ailier d'Angers a été l'une des principales armes du Maroc pour se libérer de la pression étouffante de l'Espagne et se procurer des occasions de buts.

A la vingtième minute de jeu, le Marocain de 29 ans a fait tourner en bourrique Llorente grâce à une superbe feinte de corps à voir et à revoir.

Fort d'une technique individuelle au-dessus de la moyenne, Boufal a multiplié les dribbles durant cette rencontre. L'ailier marocain a tenté 8 dribbles et en a réussi 6, le tout en à peine 66 minutes de jeu disputées. C'est plus que tous ses équipiers réunis et plus que le meilleur performeur espagnol en la matière (Ferran Torres, 5 dribbles tentés mais un seul réussi).