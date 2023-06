Sofian Kiyine (OHL), sur son accident de voiture dans le hall omnisports de Flémalle : "J’assumerai mes responsabilités"

Sofian Kiyine est passé jeudi matin devant le tribunal de police de Liège concernant l’accident spectaculaire qu’il avait eu le 30 mars dernier dans le hall omnisports de Flémalle. Mais le dossier a été reporté au mois d’octobre pour des raisons procédurales.

La vidéo de l’accident de Sofian Kiyine avait fait le tour du monde. Sa voiture avait percuté à environ 150 km/h un rond-point avant de s’envoler sur plusieurs mètres et de terminer sa course dans le hall omnisports de Flémalle. "Je suis sorti de l’entraînement et je suis allé manger avec des amis. Ensuite, j’ai bu quelques verres et, en rentrant, je roulais, puis j’ai eu un trou noir et je ne me souviens plus de rien," explique le joueur d’Oud-Heverlee Louvain, à l’extérieur du tribunal de police de Liège.

Le drame avait pu être évité de justesse car le hall omnisports était occupé par plusieurs basketteuses. Par chance, il n’y a eu aucun blessé. "Ce n’est pas facile à vivre parce que je sais que ça a touché beaucoup de personnes. L’important dans tout ça, c’est que j’ai pu éviter de blesser des jeunes et j’ai évité de commettre un meurtre. J’assumerai les responsabilités qu’il y a à assumer," fait savoir le Liégeois de 25 ans.