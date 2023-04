Sofian Kiyine écarté pour une durée indéterminée par OHL après son terrible accident de voiture

Cinq jours après son terrible accident de la route, Sofian Kiyine, qui va pouvoir quitter l’hôpital ce lundi, a été écarté par son club. Oud-Heverlee Louvain l’a annoncé dans un communiqué.

Jeudi soir, le milieu de terrain de 25 ans, qui roulait à plus de 200km/h sur une route limitée à 90 km/h, a perdu le contrôle de sa voiture et a atterri dans le hall omnisports de Flémalle. Les images font froid dans le dos. Le Marocain avait été transféré aux urgences de l’hôpital le plus proche.

" L’OH Leuven a décidé de mettre Sofian Kiyine en congé pour une durée indéterminée. Le club prend cette décision pour permettre à l’enquête de se dérouler en toute sérénité. L’état de santé de Kiyine est relativement bon compte tenu des circonstances de l’accident. Il peut quitter l’hôpital aujourd’hui. Le club et le joueur ne commenteront pas davantage", a précisé le club louvaniste.