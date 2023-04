Sofian Kiyine avait 1,6g d'alcool dans le sang lorsqu'il s'est écrasé dans le hall omnisports de Flémalle

Le joueur d'Oud-Heverlee Louvain Sofian Kiyine, qui avait percuté à pleine vitesse un rond-point avant de s'envoler sur plusieurs mètres et de terminer sa course dans le hall omnisports de Flémalle, a été contrôlé positif au test d'alcoolémie effectué après l'accident, a indiqué jeudi le parquet de Liège.

Des analyses toxicologiques ont permis de montrer que le milieu de terrain de 25 ans avait 1,6 grammes d'alcool dans le sang, trois fois plus que ce qui est autorisé. Jeudi, le conducteur a été privé de liberté pour être interrogé par les enquêteurs de la police de Flémalle sur les causes de l'accident. Il a expliqué avoir consommé des boissons alcoolisées avant de reprendre le volant et d'être victime d'un malaise. Sofian Kiyine a été relâché jeudi, mais il est poursuivi et devra se présenter prochainement devant le tribunal de police de Liège. Le joueur reste écarté de son club Oud-Heverlee Louvain pour une durée indéterminée.