Sofía Jirau, 1ère égérie Victoria’s Secret atteinte de trisomie 21

Pour la Saint-Valentin, la marque de lingerie qui a fait d’Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Jasmine Tookes ou encore Romee Strijd des anges, a lancé une collection 100% inclusive. Sofía Jirau en est le premier mannequin atteint de trisomie 21.

Les Anges à la plastique parfaite de Victoria’s Secret sont bel et bien déchus. Fortement critiquée pour son manque d’inclusivité, la célèbre marque de lingerie américaine redore son blason en redéfinissant les normes.

Le 15 février, le mannequin portoricain de 24 ans Sofía Girau, annonçait être la première femme atteinte de trisomie 21 à poser pour VS.

"Un jour j’en ai rêvé, j’ai travaillé dessus et aujourd’hui, c’est un rêve devenu réalité. Je peux enfin vous confier mon grand secret. Je suis le premier mannequin de Victoria’s Secret atteint du syndrome de Down ! Merci à Victoria’s Secret de me voir comme un mannequin qui a #NoLimitis et de m’avoir fait participer à la campagne inclusive Love Cloud Collection".