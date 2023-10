Agée de 11 ans, Sofia est en 6ème primaire et rêve de devenir chimiste. C’est sa marraine qui lui a transmis sa passion pour la science et les expériences. Elle a été baignée dans la musique depuis toute petite, sa maman adore chanter et son grand frère jour du piano et de la batterie. Sofia est également très sportive, elle pratique la gymnastique sportive, a une formation en danse classique et aimerait se mettre prochainement au karaté.

Lors des Blind Auditions, Sofia a chanté "Dommage" d’Erza Muqoli, son interprétation a fait se retourner deux coachs et elle a finalement choisi d’intégrer l’équipe de Matthew.