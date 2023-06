SODA, un nouveau départ pour une série BD qui ne date pas d’hier

SODA, de son vrai nom David Solomon, est un flic new yorkais. Ses aventures se déroulent dans les années 80 et c’est d’ailleurs en 1986 qu’il est apparu dans les pages de Spirou. Au dessin, Luc Warnant, qui va céder le personnage à Bruno Gazzotti après deux albums. Et au scénario, le scénariste des aventures de Spirou et Fantasio de l’époque, Philippe Tome.

La spécificité de SODA ? Un mélange de polar plutôt dur et de totale comédie. Cela tient au personnage : David est flic, mais sa mère l’ignore. Elle est venue se réfugier chez lui, à New York, après le décès de son mari, shérif en Arizona. Comme elle est cardiaque et très croyante, son fils a préféré lui laisser croire qu’il était pasteur. Tous les matins, il profite des nombreux étages à descendre en ascenseur pour se changer en flic. Même chose le soir, quand il remonte chez lui, il redevient le pasteur un peu peureux qui rassure sa gentille maman. Souvent, il pense tout lui avouer. Mais il se ravise toujours au dernier moment. C’est sur ce ressort comique que s’est construite la série. Jusqu’à une première longue interruption, de 2005 à 2014.

En 2014, le treizième et dernier tome paraît enfin, avec un nouveau dessinateur, Dan Verlinden. Aujourd’hui, cet album n’est pas repris dans la liste des SODA, il est considéré comme un hors-série. Il faut dire qu’entre-temps, le scénariste Philippe Tome est mort. Qu’un nouveau scénariste, Olivier Bocquet, a repris les commandes et que Bruno Gazzotti est revenu au dessin. Près de dix ans après le fameux tome 13 qui n’en était pas un paraît donc ''Le Pasteur sanglant'', une nouvelle aventure qui utilise les ingrédients bien connus de la série. Bocquet va même plus loin : il se sert de la tenue de pasteur de David Solomon pour créer un profil de tueur qui va jeter le trouble autour de Soda. Le scénario utilise les ficelles bien connues du gentil qui se retrouve suspect et qui doit comprendre qui tente de lui faire porter le chapeau.

Une vraie résurrection ? Pas facile de reprendre une série aussi typée, qui tenait beaucoup à la personnalité de son scénariste. Mais Olivier Bocquet s’en tire plutôt bien. Pas facile non plus de faire vivre un univers très ancré dans les années 80, même si elles connaissent un certain revival aujourd’hui. Et enfin, pas facile de faire vivre une série qui a connu deux albums depuis 2005 ! Mais Soda reste un monde attachant. Et un personnage atypique de la BD francophone. Tome avait pris un virage plus dur, avant de stopper la série. Après son décès, son successeur semble vouloir continuer dans cette veine. SODA, 13 albums – et un hors-série chez Dupuis.

''Soda, Le Pasteur Sanglant'' de Gazzotti et Bocquet chez Dupuis