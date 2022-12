"Sociologie des supporters " – Livre de Ludovic Lestrelin

Ludovic Lestrelin répond d'abord au pourquoi de la rédaction d'un livre. "Parce que la recherche universitaire sur ce sujet-là arrive un peu à maturité, ça fait 40 ans que des travaux sont menés par des sociologies, des historiens ou des anthropologues sur le monde des supporters. Ce livre permet de faire la synthèse des savoirs et des connaissances accumulées sur ce sujet qui fait régulièrement l'actualité."



Enfin, il explique que cet ouvrage repose sur trois caractéristiques fondamentales selon lui. "La première, le fait de prendre parti pour une équipe ou un joueur. La deuxième c'est l'affect, un attachement qui se construit progressivement vis-à-vis d'une équipe ce qui génère des émotions, du plaisir et de la souffrance au gré des résultats. La dernière, c'est la sorte de jeu social dans la mesure où le soutien va forcément s'exposer aux yeux d'autrui et engager des interactions avec d'autres personnes. Les interactions sont fondamentalement collectives, même si on vit sa passion seul, à un certain moment, on est amené à parler de sa passion et à échanger."