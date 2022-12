Sociétés en faillite, bois et prairies préservés, à Seraing le Cristal Park est mort

Le Cristal Park, c’est terminé. Les bois et les prairies ne seront pas urbanisés. Quatre faillites ont été prononcées. Le projet tel qu’annoncé depuis près de vingt ans à Seraing ne verra jamais le jour.

Quatre sociétés en faillite

D’un côté, le tribunal de l’entreprise de Liège a prononcé ce lundi après-midi les faillites des sociétés VSL Invest, Immobilière du Val Saint-Lambert, Immobilière Deprez et Cristal Discovery. De l’autre côté, le Conseil communal de Seraing a voté ce lundi soir, à l’unanimité, une motion par laquelle il s’engage "préserver tous les hectares de forêts et prairies de toutes constructions" sur le site du Val Saint Lambert.

Le Cristal Park, c’était le projet de reconversion du vieux site industriel des cristalleries. Mille emplois devaient être créés. Le projet était à la fois commercial, de loisirs et immobilier. De tout ce qui avait été annoncé, sauf la rénovation du château, de l’abbaye et de trois halles industrielles, rien n’a été réalisé.

A la suite de l’enquête menée par Le Vif et la RTBF et de la révélation des fausses factures réalisées par Pierre Grivegnée, le patron du projet, ce dernier se trouve en détention à domicile sous bracelet électronique après avoir passé un mois en prison préventive. La gestion de Pierre Grivegnée était calamiteuse. Il a accumulé les dettes, malgré les quarante millions d’euros d’argent public mobilisés pour le Cristal Park.

Le 24 novembre dernier, l’échevine sérésienne Laura Crapanzano annonçait que la Ville de Seraing allait recommander la faillite des sociétés liées au Cristal Park. Ce lundi, le tribunal de l’entreprise de Liège a prononcé la faillite de quatre sociétés impliquées dans le projet. La cinquième, SPECI, à l’actionnariat privé, était elle aussi en réorganisation judiciaire. Son avenir n’est pas encore connu.

Fin du volet immobilier

Le dossier était aussi immobilier. Il s’agissait de construire plusieurs centaines de logements à la place des bois et des prairies qui entourent le domaine du Val Saint-Lambert. Le projet avait suscité l’ire des riverains et des tiraillements publics entre les échevines socialistes Crapanzano et Géradon. Le PTB avait proposé une motion le 24 novembre dernier. C’est une version négociée et amendée de cette motion que le conseil communal vient de voter : il interdira tout développement immobilier dans les bois et les prairies autour du site. Le futur projet, s’il voit le jour, sera limité aux zones déjà construites.

Le libéral Fabian Culot a noté qu’il ne fallait pas déclarer la zone comme "zone verte" ; ça diminuerait la valeur de ce que la Ville de Seraing pourrait prétendre récupérer de la faillite des sociétés liées au projet. L’écologiste Paul Ancion a souligné le fait que cette déclaration ne sera pas juridiquement contraignante et qu’il faudra en surveiller l’application. "C'est une victoire de la démocratie" a commenté le bourgmestre Francis Bekaert.

Les sociétés chargées des volets commercial et de loisir sont en faillite. Le volet immobilier reçoit un coup d’arrêt. Le Cristal Park tel qu’il avait été imaginé par Pierre Grivegnée et la Ville de Seraing, c’est fini.