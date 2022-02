Sociétés cotées : cachez ces super profits, svp !

Les profits des grandes entreprises sont au plus haut. Il n'y a qu'à regarder les résultats des sociétés cotées en Bourse pour se rendre à l'évidence : nos très grandes entreprises ont bien traversé la crise et c'est tant mieux pour leurs employés et leurs fournisseurs.

Seulement voilà, il y a des profits plus gênants que d'autres. Pas dans l'absolu mais aux yeux du grand public. C'est le cas par exemple des grands groupes pétroliers : les profits sont (disons-le franchement) historiques ! Shell a, par exemple, dégagé un profit de 19 milliards de dollars, la société pétrolière BP a engrangé plus de 12 milliards de dollars et le français Total (rebaptisé comme vous le savez TotalEnergies) affiche un super profit de 16 milliards d'euros.

Bien entendu, ces entreprises ne sont pas les seules à avoir réalisé des profits records ; c'est aussi le cas des sociétés de porte-containeurs. Les 10 premières sociétés qui transportent par mer les produits dont nous avons besoin quotidiennement devraient dégager 120 milliards de bénéfices pour l'année 2021. Un grand cru donc !

Mais revenons aux entreprises pétrolières, elles sont souvent dans le collimateur des ONG pour leurs activités. Donc, que faites-vous quand vous êtes dans un secteur polluant par définition et qu'en plus vos profits sont à des niveaux records ? ...