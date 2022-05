Société : la Belgique devrait à son tour interdire les "thérapies de conversion"

La Secrétaire d'État à l'Égalité des genres à l'Égalité des chances et à la Diversité, Sarah Schlitz, travaille actuellement à l'interdiction des thérapies de conversion en Belgique, annonce-t-elle mercredi dans un communiqué.

Les thérapies dites "de conversion" sont des pratiques qui visent à changer, supprimer ou éliminer l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre des personnes LGBTQI+. Ces pratiques vont de la psychothérapie et des électrochocs aux coups et même au "viol correctif". Elles peuvent avoir lieu dans les domaines religieux, médicaux, sectaires, que ce soit par le biais de proches ou de pseudo-professionnels et avoir de terribles conséquences sur les personnes sur qui elles sont pratiquées.