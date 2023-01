Sochaux refuse de décaler son match malgré le décès de l’épouse de l’entraîneur de Caen et indigne ses supporters

Il y a des décisions qui sont parfois difficiles à comprendre. Le refus de Sochaux de décaler son match, programmé le même jour que l’enterrement de l’épouse de l’entraîneur de Caen en fait partie. Même les supporters du club du Doubs ont fait part de leur indignation.



Armelle Moulin, la femme de Stéphane Moulin, était gravement malade. Elle est décédée ce mercredi. L’entraîneur avait pris du recul ces dernières semaines pour rester auprès de son épouse. Très touché par la situation et "uni derrière son entraîneur et ses enfants", l’ensemble du club souhaitait assister aux obsèques. Le Stade Malherbe a donc demandé de décaler la rencontre de Ligue 2. La Ligue et le diffuseur avaient marqué leur accord.



Une requête rejetée par le FC Sochaux. "Face à la nécessité de très vite devoir s’accorder sur une nouvelle programmation et au regard de ce que cela induit en termes d’organisation (et notamment la difficulté à mobiliser le personnel de contrôle et de sécurité adapté), le FCSM a dû malheureusement se résoudre à ce que le match se dispute le samedi 14 janvier à 15h", justifie le club qui précise qu’il a proposé de respecter une minute de silence avant la rencontre.