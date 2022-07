Soccer Mommy : "La sensation d’exister en tant qu’humain·e revient beaucoup dans cet album"

Et si le contexte sociétal semble peu propice à créer des morceaux qui donnent la banane, il y a du positif à retirer et des axes de réflexion intéressants à déceler. C’est de là qu’est partie Sophie Allison pour écrire son album, réfléchissant à sa condition d’humaine. "Je pense que juste la sensation d’exister en tant qu’humain est quelque chose qui revient beaucoup dans cet album. Je mets beaucoup cela en lien avec le fait de se sentir éloigné de son humanité, avec le monde, se sentir “déshumanisé” et toutes ces choses qui forment le cœur de ce que nous sommes." Elle a exposé une vision de l’amour dans Shotgun ou Bones, évoqué le suicide de l’écrivaine Sylvia Plath dans Darkness Forever ou s’est même comparée à son vieux pick-up dans le très métaphorique Feel It All The Time. Sometimes, Forever est entièrement à propos d’acceptation. Avec cet album, on sent qu’elle a réussi à s’accepter elle-même. Et elle en est satisfaite. "Je pense que je n’ai jamais pris du recul sur un de mes albums en me disant que je n’avais pas réussi à dire ce que je voulais. Et spécialement avec celui-là. Je trouve qu’il est vraiment au niveau supérieur par rapport aux précédents, dans le sens où j’ai pris toutes ces émotions, ces ambiances ou ces histoires pour en faire des morceaux profonds, nivelés, qui te procurent une émotion en plus de deux dimensions. C’est comme avoir du beau et du moche, de l’amour et la mort ou l’espoir et la défaite, qui existent dans le même espace. Selon moi, j’ai bien réussi à créer cela."