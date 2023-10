Sobriété électrique : rendre le froid moins gourmand, une priorité selon la physicienne Laurence Fournaison.

"Le stockage du froid utilise un matériau à changement de phase, un peu comme un glaçon qui passe de l’état solide à liquide. Il permet par exemple de faire fonctionner un meuble de vente la nuit quand le courant est moins cher et que la température extérieure est plus basse : on consomme environ 10% de moins la nuit.

L’idée est aussi de pouvoir faire face à une coupure d’électricité. Au bout d’une heure, on remonte d’un degré mais quand on équipe le meuble de matériau à changement de phase, on tient deux fois plus longtemps.

Le stockage de froid peut être utilisé à toutes les étapes de la chaîne, dans un entrepôt, un camion de transport, jusqu’au frigo domestique, où on a des résultats assez intéressants.

On a pu obtenir une autonomie de 8h si on n’ouvre pas la porte et une baisse de consommation d’énergie jusqu’à 25%.

On a aussi développé des nouveaux fluides appelés "coulis de glace" ou "coulis d’hydrate de gaz" qui ont une puissance frigorifique par unité de volume plus importante : ils fonctionnent avec un débit plus faible, et donc ça pompe moins d’électricité.

On commence aussi à réfléchir aux conséquences que pourraient avoir de remonter de quelques degrés la température de conservation des produits surgelés. On est à -18°C mais si on remonte d’un ou deux degrés, il y aurait des économies phénoménales à faire sur la consommation d’électricité nationale, tout en veillant bien entendu à ne pas altérer la qualité des produits."