Soapbottle propose des savons en bouteille faites de savon !

Soapbottle, c’est un savon liquide, tout ce qu’il y a de plus basique, sauf que son emballage se présente sous la forme d’un bloc de savon mais pas seulement en forme, aussi en matière. Une fois le savon liquide utilisé, vous pourrez entamer le savon en "bloc". Il est accompagné d’un fermoir en métal pour éviter que le savon ne coule et d’une cordelette afin que le savon ne vous glisse pas des mains sous la douche.

Non seulement c’est intéressant pour la planète et en plus, vous en avez pour un moment !