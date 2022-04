Snoop Dogg révèle le prix d’une collaboration avec lui

Avis à celui ou celle qui voudrait collaborer avec le rappeur légendaire de Long Beach ; Snoop Dogg a révélé le prix d’un de ses couplets.

Dans "Full Send Podcast", Snoop Dogg a révélé qu’une collaboration avec lui s’estime aux alentours de 250.000 $ pour 16 mesures. Et si l’interprète de "Drop It Like It’s Hot" désire apparaître dans le clip, il faudra évidemment prévoir un supplément.

Bien que ça puisse paraître cher, ça ne l’est pas tant que ça. D’après Mouv’, DaBaby se serait vanté de réclamer 300.000 billets et Lil Durk estime qu’une de ses apparitions en vaut 350.000. Mais c’est certainement Nicki Minaj qui demande de casser sa tirelire. En effet, la Barbie du rap demanderait 500.000 dollars pour un couplet. Dans ce cas, on n’ose même pas imaginer combien coûte une collaboration avec Jay-Z…