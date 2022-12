Snoop Dogg & Friends 'I Wanna Thank Me' Tour est confirmé pour 2023

Le Doggfather du Hip Hop, SNOOP DOGG, sera à Anvers le 19 mars 2023 avec sur scène de nombreux artistes qui ont fait mais qui font encore la popularité du Rap "West Coast" : Warren G, Tha Dogg Pound, Obie Trice, D12 et Versatile.

Si tu veux vivre un tel moment plus qu'historique, sache que les tickets seront en vente à partir du jeudi 22 décembre à 10h.

Ce spectacle XXL qui durera entre 3 et 4h célèbrera l’influence de Snoop Dogg sur le Hip Hop, le Reggae, la Pop et le G-funk. Ses succès sont presque devenus innombrables sans oublier le côté entrepreneur de cet artiste qui a compris depuis bien des années et souvent avant de nombreux autres, la force de l'industrie musicale mondiale.

C'est en 2019 que sort son 17ème album ‘I Wanna Thank Me’. Le documentaire du même nom et cette tournée mettent en avant son inauguration au Hall of Fame à Hollywood.

Ses amitiés intenses avec une longue liste d’artistes tout aussi talentueux font qu’il n’affrontera pas le Sportpaleis seul. Il viendra accompagné de grosses pointures comme Snoop Dogg a pu le faire dans le passé lors de tournées avec Dr Dre ou P. Diddy.

Après une longue période sans concerts, un tel événement ne pourra que nous faire du bien et renouer le lien avec un vrai spectacle comme cet artiste hors du commun sait nous en offrir !

La fête est déjà assurée ! Ain’t nothin’ but a Gangsta party !

Plus d'informations sur FKP Scorpio

Les tickets seront en vente à partir du jeudi 22 décembre à 10h via www.teleticketservice.com et www.fkpscorpio.be.