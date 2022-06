Snoop Dogg et Eminem couvrent d’éloges le même rappeur

Eminem et Kendrick Lamar se sont produits lors de la mi-temps du Super Bowl en février dernier. Un autre rappeur qui était présent durant ce show partage l’opinion de Slim Shady au sujet de l’album " Mr. Morale & The Big Steppers ".

Pour le podcast “Impaulsive” de Logan Paul repartagé par Mouv, Snoop Dogg dévoile toute son admiration pour Kendrick Lamar :

"J’ai la chance de pouvoir prendre du recul et de regarder les jeunes faire ce qu’ils font. Je veux dire, j’ai fait mon truc avec pendant une vingtaine d’années et en tant que roi de la côte ouest, j’ai donné la couronne à Kendrick Lamar. Je ne lui ai pas donné, en fait, il l’a pris, mais j’ai dû l’enlever de ma tête et la lui donner. Et il s’est déchaîné avec ça et la musique qui sort de l’Ouest a été très, très bonne. C’est international, ce n’est pas seulement régional, ce n’est plus local ; c’est mondial. Donc, quand je voyage à travers le monde et que j’entends de la musique de la côte ouest, cela me fait du bien de savoir qu’elle ne cesse de croître et qu’elle est toujours aussi efficace.”

Snoop Dogg adore ce nouvel album qu’il trouve bien pensé. Il souligne le travail complet de l’artiste sur cette production que ça soit au niveau des visuels, du son ou de la réflexion.