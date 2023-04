Snooker : le conte de fées continue pour Luca Brecel, qualifié pour la finale des Mondiaux après une remontée historique

Énorme Luca Brecel ! Proche de l’élimination vendredi avec un retard qui semblait impossible à combler, le Limbourgeois a arraché sa place en finale des Mondiaux de snooker au bout du suspense.

Les demi-finales des Mondiaux de snooker se terminaient ce samedi. Dos au mur, Lucas Brecel (WS-10) avait un exploit à réaliser face au Chinois Si Jiahui (WS-80).

Mené 14-5 hier alors qu’il faut 17 frames pour décrocher sa place en finale, le Limbourgeois n’a pas abandonné pour empocher les cinq dernières frames de vendredi et remonter à 14-10. Ce dimanche, le 'Belgian Bullet' a continué sur sa lancée pour remporter quatre frames supplémentaires et ainsi revenir à 14-14.

Dans la 28e frame, le Belge a toujours mené mais a vu son avance fondre avant que la fin de la frame ne soit irrespirable avec les deux joueurs au coude à coude. Inquiets par la perspective de faire la faute au mauvais moment, Brecel et Si ont tout les deux joué de manière défensive pour éviter une mauvaise surprise. Brecel a finalement tenu pour revenir au score avant une dernière pause et l’emballage final. Une pause méritée après une frame de plus de trente minutes.

En confiance, le Limbourgeois a ensuite repris les devants, passant à 16-14. Après avoir perdu 11 frames de suite, Si n’a pas lâché et a même relancé le suspense grâce à une frame parfaite (91-0). Malgré le regain de son adversaire, Brecel a réussi à valider sa place en finale.

Sa remontée fantastique est d’ailleurs le plus grand come-back de l’histoire du Crucible Theatre, salle mythique de Sheffield dans laquelle a lieu la compétition.

En finale, il devra affronter Selby Mark (WS-2) ou Mark Allen (WS-3) dimanche et lundi. Dixième mondial, Brecel ne sera donc pas favori mais le scénario de la demi-finale et ses récents exploits doivent lui donner de la confiance avant le match le plus important de sa carrière.