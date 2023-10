Snooker : cinq joueurs, dont Luca Brecel, risquent une action disciplinaire, voire une suspension

Luca Brecel, champion du monde en titre de snooker, va-t-il être suspendu ? Il s’est en tout cas attiré les foudres de Barry Hearn, président honoraire du World Snooker Tour (WST). Et il n’est pas le seul. Le Belge et quatre autres joueurs, dont les deux multiples champions du monde Mark Selby et John Higgins ont décidé de participer à un tournoi exhibition à Macau, plutôt que de participer à l’Open de snooker d’Irlande du Nord, tournoi officiel du circuit international. Les deux autres joueurs concernés sont Thepchaiya Un-Nooh et Ali Carter.

Le hic, c’est qu’ils ne sont pas autorisés à le faire contractuellement. Ils ont le droit de ne pas participer à un tournoi officiel s’ils le désirent, mais ils ne peuvent pas participer à autre événement au même moment. Le fait qu’ils aient tous fait ce choix a eu le don de mettre en colère Barry Hearn, qui a publiquement demandé une sanction disciplinaire, une amende, voire une suspension pour les cinq concernés. Il n’a pas mâché ses mots sur le sujet, jugeant que les joueurs "égoïstes" avaient "vendu leur âme" pour de l’argent.

On ne connaît pas encore la nature de la sanction si elle vient à se confirmer, mais Barry Hearn semble déterminé à ne pas laisser cette décision sans suite.