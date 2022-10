Sneakermania à Bruxelles: temple de la sneaker, de la mode et de la culture urbaine

Objectif : Relooking complet pour la journaliste, c'est-à-dire dénicher les baskets et les vêtements les plus originaux du salon et jouer ensuite aux jeux vidéo dans cette tenue.

1. Les Baskets

En s'arrêtant aux différents stands, on a vu et essayé plusieurs baskets à la mode.

Les plus étonnantes : les chaussons en forme de sneakers pour la maison " Snufy ". Prix : 40 euros

Les plus populaires : La Dunk de Nike, déclinée en tous les coloris. Prix : 160 euros

Les plus bizarres : La Yeezy Foam de Adidas. C'est la paire iconique portée par le rappeur Kanye West. Prix 240 euros

Pour le relooking des chaussures, on a choisi la paire de Yeezy Foam, qui ressemble à des Crocs et qui est très confortable.

2. Les Vêtements

Côté vêtements, on a opté pour une veste de seconde main au prix de 35 euros et un jean boyfriend large à 50 euros. Enfin, pour ajouter une petite touche hip-hop à notre tenue, on a sélectionné un " ballon-sac ", un sac produit à partir d’un ballon de basket qui coûte 190 euros.

Une fois le défi a été accompli, la journaliste pu jouer aux jeux vidéo dans sa nouvelle tenue.