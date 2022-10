SNCB : un plan ambitieux mais raboté suite à l’inflation et les coûts de l’énergie, la copie sera revue pour la fin de l’année

En 2023, la "mission de service public" du rail sera mise en concurrence. Offert sur le marché, un opérateur peut en principe estimer "le service au public" à remplir sur base du cahier de charge et faire offre. Voilà pour le principe. Mais pour les prochaines années, la SNCB est assurée d’être choisie, a confirmé Sophie Dutordoir, car c’est l’unique opérateur en position de l’emporter : "On reçoit du gouvernement un cadre budgétaire sur une période de 10 ans. Comme société industrielle nous avons besoin d’un plan financier non pas d’année en année mais sur le long terme".

Ce sera chose faite en décembre lors de la signature du contrat de gestion pour dix ans ce qui ne sera pas qu’une formalité dans un contexte où les instances européennes veillent au grain.