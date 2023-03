SNCB, TEC, STIB : les transports en commun belges sont-ils toujours en retard ?

Jery Baele soulève également un autre point crucial : "La notion de ponctualité est tout à fait relative. En effet, si on prend le cas d’un usager prenant la ligne Tournai-Bruxelles et dont la Capitale est le terminus, si le train a un retard de dix minutes, il n’aura en effet, au final, qu’un retard acté de dix minutes. Si le même utilisateur arrive à Bruxelles mais doit prendre une correspondance et qu’il rate celle-ci… Rien ne change côté statistique : son train avait bien dix minutes de retard et il n’est pas tenu compte du retard occasionné par le fait d’avoir manqué une correspondance".

La SNCB nuance de son côté cet argument à double tranchant. Dans le cas contraire, si on comptabilise du retard sur la ligne Namur-Bruxelles alors que le retard se situait sur la portion Namur-Ottignies, les voyageurs utilisant le train entre Ottignies et Bruxelles ne sont pas concernés par ce retard. De la même manière, un usager de la ligne Bruxelles-Liège qui avait un retard au départ de quelques minutes pourrait le voir réduit par un arrêt plus court en garde Leuven par exemple.

On notera également que la ponctualité est l’un des critères de financement prévu par les nouveaux contrats de gestions d’Infrabel et de la SNCB, signe de l’importance accordée au sujet. Il est prévu d’atteindre une ponctualité de 90,6% en 2027 et 91% en 2032. Pour janvier 2023 il y a donc 0,6% de retard à résorber et davantage sur l’ensemble de l’année 2022.

En somme : on peut convenir que statistiquement (en termes purement chiffrés) les retards de la SNCB ne sont pas aussi importants qu’il n’y paraît mais ces retards sont à nuancer puisqu’ils ne tiennent pas compte des trains supprimés et qu’un retard, si infime soit-il, peut rapidement avoir des conséquences pour l’usager.