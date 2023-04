SNCB : perturbations vers Bruxelles, vers Luxembourg et vers la France toute cette semaine

Cette semaine et jusqu'au 16 avril inclus, il y a des perturbations sur le trafic ferroviaire.

Vers Bruxelles:

La ligne Ottignies-Bruxelles est touchée depuis le 8 avril dernier. Les trains directs, qui circulent entre Ottignies et Bruxelles, sont déviés via Louvain et voient ainsi leur temps de parcours prolongé. Les trains S8, assurant les arrêts intermédiaires, sont remplacés par des bus SNCB.

Conséquences sur les routes :

Elles n'ont pas été conséquentes ce matin. On a perdu 10 à 20 min depuis Overijse sur l'E411 vers Bruxelles. Quant au ring de Bruxelles, il a déjà été beaucoup plus chargé. Les ralentissements n'ont pas dépassés les 15-20 min de retard entre Strombeek et Zaventem et entre Waterloo et Zaventem.

Ce mardi matin, des services d'urgence interviennent en gare de Bruxelles-Central. Le trafic a été interrompu entre Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord. La circulation a repris progressivement dés 8h10.

Vers Luxembourg:

Du 1er au 16 avril, en raison de travaux effectués sur le réseau luxembourgeois, tous les trains sont remplacés par des bus entre Arlon et Luxembourg. Il y a des arrêts de bus provisoires à Arlon ("Arlon Gare", avenue de la Gare, 4) et au Luxembourg ("arrêt CFL "Gare routière CFL). Il y a en effet plus de monde sur la E411 ce matin vers Luxembourg.

Vers la France:

Du 1er au 16 avril, tous les trains sont remplacés par des bus SNCB entre Mouscron et Tournai et entre Tournai et Lille Flandres.